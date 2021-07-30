Formula 1, Red Bull'un kazaya ilişkin yaptığı itirazı reddetti
Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda yaşanan kazaya ilişkin Red Bull’un yaptığı itiraz Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından reddedildi.
Formula 1’de sezonun 10. yarışı olan Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda Copse virajında Lewis Hamilton, Red Bull’un pilotu Max Verstappen’e temas etmiş ve Hollandalı pilot bariyerlere çarparak durabilmişti. Yaşanan kazanın ardından Verstappen yarış dışı kalırken, Lewis Hamilton 10 saniye ceza almıştı.
RED BULL İTİRAZ ETTİ
Yarışın ardından Red Bull patronu Christian Horner, Lewis Hamilton’a verilen cezanın adil olmadığını ve konuyla ilgili itirazda bulunacaklarını açıklamıştı.
Yapılan incelemenin ardından Red Bull’un itirazı reddedilirken, gerekçe olarak yeterli kanıtın sunulamaması gösterildi.
MERCEDES RED BULL’U SUÇLADI
İtiraza ilişkin Mercedes’ten yapılan açıklamada Red Bull yöneticileri, Lewis Hamilton'ın itibarını ve sportif bütünlüğünü zarar vermekle suçlanırken, verilen cezanın ve itiraz talebinin reddinin doğru olduğu ifade edildi.
Video Haberler
- İzmir’de korkutan baca yangını
- Hacı Bektaş Veli Festivali ertelendi
- Otobüste yolcular arasındaki maske tartışması kamerada
- TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar
- Karayolu savaş alanına döndü: 4 yaralı
- Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı
- Pazarda ilginç anlar: Otomobile böyle müdahale ettiler
- HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darbedip kaçtı
- Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
- Denizden çıkan cisim tatilcileri korkuttu
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'na 'olası kısıtlamalar' yolda
- Marmaris'teki orman yangının nedeni belli oldu
- AKP, MHP’ye kapıyı açtı
- Manavgat'ta yangından iki gün önce ihale
- Bakan Çavuşoğlu'na Manavgat'ta protesto
- Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu öğrenince sildiler
- PTT'den 'kredi' açıklaması
- Emre Belözoğlu'nun yeni adresi
- THK'yi arayan Muğla Belediye Başkanı'na skandal yanıt
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı