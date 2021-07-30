Formula 1, Red Bull'un kazaya ilişkin yaptığı itirazı reddetti

30 Temmuz 2021 Cuma, 12:34

Formula 1’de sezonun 10. yarışı olan Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda Copse virajında Lewis Hamilton, Red Bull’un pilotu Max Verstappen’e temas etmiş ve Hollandalı pilot bariyerlere çarparak durabilmişti. Yaşanan kazanın ardından Verstappen yarış dışı kalırken, Lewis Hamilton 10 saniye ceza almıştı.

RED BULL İTİRAZ ETTİ

Yarışın ardından Red Bull patronu Christian Horner, Lewis Hamilton’a verilen cezanın adil olmadığını ve konuyla ilgili itirazda bulunacaklarını açıklamıştı.

Yapılan incelemenin ardından Red Bull’un itirazı reddedilirken, gerekçe olarak yeterli kanıtın sunulamaması gösterildi.

MERCEDES RED BULL’U SUÇLADI

İtiraza ilişkin Mercedes’ten yapılan açıklamada Red Bull yöneticileri, Lewis Hamilton'ın itibarını ve sportif bütünlüğünü zarar vermekle suçlanırken, verilen cezanın ve itiraz talebinin reddinin doğru olduğu ifade edildi.