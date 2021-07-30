TOKYO 2020 | Kadınlar boksta Esra Yıldız çeyrek finalde
Kadın boksörümüz Esra Yıldız Arjantinli Dayana Erika Iohanna Sanchez'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Kokugikan Arena'da Esra Yıldız, Tokyo 2002'de 60 kilo son 16 turu maçında Arjantinli rakibi Dayana Erika Sanchez'le karşılaştı.
Esra ilk raundu, 5 hakemin 3'ünde fazla puan alarak önde tamamladı. İkinci rauntta atak oynayan 24 yaşındaki milli boksör, bütün hakemlerden tam puan aldı. Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Esra Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli boksör, çeyrek final maçını 3 Ağustos Salı günü oynayacak. Milli boksör bu karşılaşmayı da kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek.
Daha önce Busenaz Sürmeneli yarı finale yükselip madalyayı garantilemişti.
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