Formula-1 şampiyonu Lewis Hamilton: 'Köpeğim Roscoe artık vegan'

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:43

INSTAGRAM/ROSCOELOVESCOCO



Formula-1'de altı dünya şampiyonluğu bulunun, Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, bulldog cinsi köpeği Roscoe'yi tamamen vegan yaptığını duyurdu.

35 yaşındaki Hamilton'ın, bu kararını geçen ay Coco adlı diğer köpeğinin altı yaşında kalp krizi sonucu ölmesi üzerine aldığı belirtiliyor.

35 yaşındaki Hamilton, Roscoe'nin veganlığına geçisini, köpeğinin Instagram'da 178 bin takipçisi olan hesabından duyurdu.

Hamilton mesajında, "Merhaba millet, Roscoe artık tamamen vegan oldu. Veganlığa geçtikten sonra tüyleri çok daha yumuşacık oldu, şiş olan patileri iyileşti, artık eklem iltihabı yüzünden acı içinde topallamıyor ve nefesi açıldı. Sonuçtan süper mutluyum. O da mutlu" dedi.

KÖPEĞİNİN SPERMLERİNİ DONDURDU

Hamilton, Roscoe'nin, kendisiyle birlikte katıldığı her fotoğraf çekimi seansı için 700 dolar kazandığını açıklamıştı.

Lewis Hamilton ayrıca Roscoe'nun spermlerini dondurduğunu söylemişti.

Ancak uzmanlar, köpek ve kedi sahiplerini hayvanlarını vegan ya da vejetaryen yaparak enfeksiyon riskine açık hale getirdiği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, evde yapılan bu tür yiyeceklerin zararlı bakterileri öldürecek kadar pişirilmediğini ayrıca antibiyotiğe dirençli bakteri yayma riski olduğunu söylüyor.

INSTAGRAM/ROSCOELOVESCOCO Hamilton paylaştığı mesajda, "Veganlığa geçtikten sonra tüyleri çok daha yumuşacık oldu, şiş olan patileri iyileşti" dedi.

Bir süre önce 3100 hayvan sahibiyle yapılan bir araştırma, her beş köpekten biri ve her 20 kediden birinin vejetaryen ya da vegan mamalarla beslendiğine işaret ediyor.

Çalışmayı yürüten Kanada Guelph Ontario Veterinerlik Fakültesi'nden Dr. Sarah Dodd, "Geleneksel olmayan beslenme tarzı, belki hayvanlarla sahipleri arasındaki bağı güçlendirebilir ama bu durum, hayvanlarda sağlık sorunlarına yol açabilir" diyor.

Dr. Dodd, "Geleneksel mamalar yerine evde yapılmış ya da çiğ yiyeceklerin tercih edilmesi köpeğinizi ya da kedinizin sağlığını riske atabilir. Evde yapılmış çiğ yiyecekler ilave enfeksiyon riski barındırıyor çünkü bakterileri öldürecek kimyasallar içermiyorlar ya da ısıtma işleminden geçirilmiyorlar" diye konuştu.