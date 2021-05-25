Formula 1 Sportif Direktörü Brawn: “Hamilton zorluklarla mücadele etmeyi bilmiyor”

25 Mayıs 2021 Salı, 19:57

Ross Brawn, Mercedes’in yedi kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton’ın yarış içinde karşılaştığı zorlukları çözme konusunda yetersiz olduğunu söyledi.

Geçmişte, Ferrari ve Mercedes başta olmak üzere birçok takımda görev yapmış Ross Brawn, Lewis Hamilton ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Şu anda Formula 1’de sportif direktör olarak görev yapan Brawn F1’in internet sitesinde Monako yarışını değerlendirdiği yazısında, İngiliz pilotun Monako’daki performansıyla ilgili, “Lewis, Monako’daki hafta sonunda yaşananlardan ve gidişattan memnun değildi. Bundan açıkça rahatsız olmuştu ve stratejinin gidişatından memnun olmadığı anda yarışta sorun yaşadı. O, güçlü bir rakip. Bu yüzden işler yolunda gitmediğinde hayal kırıklığı yaşaması son derece normal. Böyle sorunları nadiren yaşadı. Bu nedenle sorunlarla başa çıkmayı bilmiyor ve pratikte hata yapıyor.” dedi.

“RED BULL FIRSATLARI KULLANMALI”

Mercedes ile bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull’un şampiyonluk için Monako’da olduğu gibi önüne çıkan fırsatları değerlendirmek zorunda olduğunu söyleyen Brawn, yarışı kazanan Max Verstappen’in harika bir performans sergilediğini belirtti.

BİR SONRAKİ DURAK AZERBAYCAN

Formula 1’de geçtiğimiz haftaki Monako yarışının ardından sıradaki yarış Azerbaycan’da düzenlenecek. 6 Haziran’daki yarış geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenmişti.

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1.Max Verstappen - Red Bull / 105

2.Lewis Hamilton - Mercedes / 101

3.Lando Norris - McLaren / 56

4.Valtteri Bottas - Mercedes / 47

5.Sergio Perez - Red Bull / 44

6.Charles Leclerc - Ferrari / 40

7.Carlos Sainz - Ferrari / 38

8.Daniel Ricciardo - McLaren / 24

9.Pierre Gasly - AlphaTaur / 16

10.Esteban Ocon - Alpine / 12

MARKALAR KLASMANI

1.Red Bull - 149

2.Mercedes - 148

3.McLaren - 80

4.Ferrari - 78

5.Aston Martin - 19