Formula 1 Monako GP’de Verstappen kazandı liderliğe yükseldi
Formula 1 Monako Grand Prix’sinde Charles Leclerc’in yarışa başlayamaması sonrasında pole pozisyonunu alan Max Verstappen, yarışı kazanarak sürücüler klasmanında ilk sıraya yükseldi.
Sezonun beşinci yarışında Max Verstappen sorunsuz bir yarış çıkartırken sürücüler klasmanında liderliği Lewis Hamilton’dan aldı. Hollandalı pilot puanını 105'e yükselterek ilk sıraya yerleşti. Bu sezon ikinci kez yarış kazanan Verstappen, kariyerinin 12. zaferini elde etti.
LECLERC YARIŞA BAŞLAYAMADI
Dün yapılan sıralama turlarının son seansında 14. virajda Charles Lecler (Swimming Pool) kaza yaptı. Kaza sonucunda aks ve ön kanatta kırık meydana gelirken vites kutusunun hasar alıp almadığının bugün kontrol edileceği açıklanmıştı.
Ferrari’nin sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda Leclerc’in aracında vites kutusunun sorunsuz çalıştığı ve değişime gerek olmadığı, genç pilotun yarışa pole pozisyonundan başlayabileceği belirtildi.
Yarışın başlamasına kısa bir süre kala ise test amaçlı atılan turlarda vites kutusunun arızalandığı ve çalışmadığı ifade edildi.
Vites kutusun değişimi için yeterli zaman kalmazken Monakolu pilotun yarıştan çekildiği açıklandı. Formula 1 ve Formula 2 kariyerinde Monako’daki tüm yarışlarda bitiş çizgisini göremeyen Leclerc, bu yılda yarışı tamamlayamadı.
MERCEDES’TE SORUN DEVAM EDİYOR
Antrenman ve sıralama turlarında araçtan istediği performansı alamayan Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, yarışta sorun yaşadı. Hamilton, pit stop stratejisinde pit duvarına şikayette bulunurken takım arkadaşı Bottas yarışı tamamlayamadı. Fin pilot, yarışın orta bölümünde pite gelirken sağ ön tekerin değişimi esnasında sorun yaşandı.
Tüm lastikler sorunsuz değişirken sağ ön lastikteki bijonun sökülememesi sonrasında Bottas pitte bir dakikaya yakın zaman kaybetti. Değişimin tamamlanmasının ardından yarışa dönen Bottas sonrasında yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
NORRIS VE SAINZ MONAKO’DA İLK KEZ PODYUMDA
Ferrari’den Carlos Sainz ve McLaren’den Lando Norris kariyerlerinde ilk kez Monako’da podyuma çıktı. Sainz yarışı ikinci sırada tamamlarken Norris’in üçüncü oldu.
Yarış sonunda oluşan sıralama şöyle:
1.Max Verstappen- Red Bull / 1:38:56.820
2.Carlos Sainz - Ferrari / +8.968
3.Lando Norris - McLaren / +19.427
4.Sergio Perez - Red Bull / +20.490
5.Sebastian Vettel - Aston Martin / +52.591
6.Pierre Gasly- AlphaTauri / +53.896
7.Lewis Hamilton - Mercedes / +68.231
8.Lance Stroll - Aston Martin / +1 Tur
9.Esteban Ocon - Alpine / +1 Tur
10.Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo/ + 1 Tur
SÜRÜCÜLER KLASMANI
1.Max Verstappen - Red Bull / 105
2.Lewis Hamilton - Mercedes / 101
3.Lando Norris - McLaren / 56
4.Valtteri Bottas - Mercedes / 47
5.Sergio Perez - Red Bull / 44
6.Charles Leclerc - Ferrari / 40
7.Carlos Sainz - Ferrari / 38
8.Daniel Ricciardo - McLaren / 24
9.Pierre Gasly - AlphaTaur / 16
10.Esteban Ocon - Alpine / 12
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