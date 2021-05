Bundesliga'da yılın futbolcusu Erling Haaland

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, taraftarlar tarafından yılın futbolcusu seçildi.

Dortmund'un 20 yaşındaki yıldızı, bu sezon çıktığı 41 maçta 41 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Borussia Dortmund sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile genç yıldızı kutladı.

Congratulations to Erling Haaland, the fan-voted Bundesliga Player of the Year! pic.twitter.com/fFFBW7e9gp