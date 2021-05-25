Bundesliga'da yılın futbolcusu Erling Haaland

Erling Haaland Bundesliga'da yılın futbolcusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 16:42
Bundesliga'da yılın futbolcusu Erling Haaland
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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, taraftarlar tarafından yılın futbolcusu seçildi.

Dortmund'un 20 yaşındaki yıldızı, bu sezon çıktığı 41 maçta 41 gol 12 asistlik performans sergiledi. 

Borussia Dortmund sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile genç yıldızı kutladı.



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