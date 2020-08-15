Formula 1 yeniden İstanbul'a mı?

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:27

2005 ile 2010 yılları arasınnda İstanbul Grand Prix'si adı altında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Akfırat pistinin yeniden yarış takvimine alınacağı iddia edildi.

Formula 1 yarışlarının kasım ayındaki etabının 2021'den itibaren Türkiye'ye kaydırılabileceğini belirten yetkililer konu ile ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Türkiye FIFA'ya yüklü miktarda para vermemek için bu ev sahipliğinden vazgeçmişti.