Formula 1 yönetimi sprint yarışlara devam etmek istiyor

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 23:14

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada sprint yarışlara ve yapılacak değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Wall Street yatırımcılarıyla bir görüşme gerçekleştiren Domenicali ilk kez Silverstone’da denen sprint yarışları sürdürmek istediklerini belirtti.

“DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Domenicali sprint yarışlara ek olarak bazı pistlere özel yeni formatlar uygulayabileceklerini belirterek şunları söyledi, “Gelecek için bir planımız var. Gelen eleştiri ve yorumlardan sonra bazı ayarlamalar yapıyoruz.

Söylemek istediğim şey şu, ilerlemeyi sürdürebilirsek gelecekte sprint yarışları her hafta sonu düzenlememiz gerekmeyecek. Tarihi pistler için planladığımız özel ödüller içeren bir format var ve bunun üzerinde çalışıyoruz.”

“ÜÇÜNCÜ YARIŞ BREZİLYA’DA OLACAK”

Formula 1 tarihinde ilk kez düzenlenen sprint yarışlarla ilgili ise Domenicali, olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak, “Sprint yarışları getirirken üç tane test yapmak istediğimizi söylemiştik.

Biri Silverstone’da yapıldı. Diğeri Monza’da olacak ve sonuncusu da Brezilya’da gerçekleştirilecek. İngiltere’deki yarıştan sonra pilotlardan, takımlardan ve medyadan gelen tepkilerin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca organizatörler için de iyi bir fırsattı. Çünkü her gün farklı bir heyecan vardı."