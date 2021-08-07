Lionel Messi, Camp Nou’da basın toplantısı düzenleyecek

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:21

Perşembe günü Barcelona’nın yaptığı açıklamayla Katalan ekibine veda eden Lionel Messi, ayrılığın ardından ilk kez yarın açıklamalarda bulunacak. 13 yaşında Barcelona’ya katılan ve 21 yılda 778 maça çıkan Arjantinli yıldız, 672 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Lionel Messi ile 5 yıl için yeniden anlaşmaya vardıklarını söylemişti. Laporta, 5 yıllık yeni sözleşmenin 2 yılında Messi’ye maaş ödemeyeceklerini belirtirken La Liga’nın koymuş olduğu kurallar sebebiyle sözleşmenin imzalanamadığını ifade etmişti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

L’Equipe’te yer alan haberde, Lionel Messi’nin danışmanlarının Paris Saint Germain yetkilileri ile görüşme yaptığı ancak henüz anlaşmaya varılamadığı belirtildi. Pazar günü tarafların tekrar bir araya geleceği kaydedildi.

Ligue 1’in ilk haftasında bugün Troyes ile karşı karşıya gelecek Paris Saint Germain’de teknik direktör Mauricio Pochettino, dün düzenlenen basın toplantısında Messi ile ilgilendiklerini söylemişti.



