Jimmy Butler, Miami Heat’te kaldı

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 20:47

ESPN’de yer alan haberde, sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde olan Jimmy Butler’ın Miami Heat ile yeniden anlaşmaya vardığı belirtildi.

Yıldız oyuncunun menajeri Bernie Lee ESPN’e verdiği demeçte Jimmy Butler’ın Miami Heat ile 4 yıl için 184 milyon dolar karşılığında sözleşme imzaladığını belirtti.

Jimmy Butler’ın 2022-23 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunurken önümüzdeki sezon 36 milyon dolar kazanacak.

Miami Heat serbest oyuncu döneminde Kyle Lowry, Victor Oladipo, Dwyane Dedmon, P.J. Tucker ve Markieff Morris’i kadrosuna katarken Duncan Robinson ile 5 yıl için 90 milyon dolar karşılığında yeniden anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Jimmy Butler; 21.5 sayı, 6.9 ribaunt ve 7.1 asist ortalamalarını yakaladı.

“TAKIMIMIZIN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ”

Miami Heat Başkanı Pat Riley yaptığı açıklamada ise şunları söyledi, “Jimmy, Bam Adebayo ve Kyle Lowry ile birlikte takımımızın en önemli oyuncularından biri. Harika bir oyuncuyu kadromuzda tuttuk ve bu kontratı fazlasıyla hak ediyor.”