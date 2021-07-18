Formula 1'de George Russell 3 sıra grid cezası aldı

18 Temmuz 2021 Pazar, 12:23

Formula 1, Williams pilotu George Russell ve Ferrari pilotu Carlos Sainz arasında sprint yarışta yaşanan olaya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Bugünkü yarıştaki grid dizilimini belirleyen sprint yarışın ilk turunun altıncı virajında Russell, Sainz’ın sol arka tekerleğine temas etmiş ve İspanyol pilot pist dışına çıkmıştı.

SIRA CEZASI ALDI

Yarış hakemlerinin yaptığı değerlendirme sonrasında zaman cezası yerine Russell’a grid cezası verildiği ifade edildi. Bugünkü yarışta Lewis Hamilton ve Lando Norris ile birlikte ev sahibi konumunda olan İngiliz pilot, aldığı 3 sıra cezayla yarışa 12. sıradan başlayacak.

ÜÇ PİLOTA UYARI

İkinci serbest antrenmanlarda talimatlara uymayan Carlos Sainz, Sebastian Vettel ve Nikita Mazepin’e herhangi bir ceza verilmezken üç pilotun da uyarı aldığı belirtildi.

Sezonun 10. yarışı bugün TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen: 185 puan

2. Lewis Hamilton: 152

3. Sergio Perez: 104

4. Lando Norris: 101

5. Valtteri Bottas: 93

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 286

2. Mercedes: 242

3. McLaren: 141

4. Ferrari: 122

5. AlphaTauri: 48