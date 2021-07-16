Formula 1’deki ilk sprint yarışta pole pozisyonu Lewis Hamilton’ın

16 Temmuz 2021 Cuma, 22:19

Sezonun onuncu yarışı olan Britanya Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Mercedes’in pilotu Lewis Hamilton, pistin en hızlı ismi oldu. Hamilton elde ettiği 1.26.1342lük derecesiyle yarınki sprint yarışa ilk sıradan başlayacak.

SIRALAMA SADECE YARIN GEÇERLİ OLACAK

Formula 1 tarihinde ilk kez yarın gerçekleştirilecek sprint yarış için bugün yapılan sıralama turları, pazar günkü yarışı etkilemeyecek. Pilotların yarınki yarışta elde edeceği dereceler, pazar günkü grid dizilimini belirleyecek. İlk kez Silverstone’da yapılacak sprint yarış, bu sezon iki pistte daha düzenlenecek.

VERSTAPPEN YERİNİ KAYBETTİ

Bugün yapılan ilk antrenmanda ve sıralama turlarının ilk iki seansında ilk sırayı alan Red Bull pilotu Max Verstappen, yarınki yarışa ikinci sıradan başlayacak. Hollandalı pilot ilk sıranın 0.075 saniye gerisinde kalarak ikinci oldu. Lewis Hamilton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 1.26.328’lik derecesiyle üçüncü sıraya yerleşti.

Sıralama sonunda ilk üçte yer alan pilotların açıklamaları şöyle:

Lewis Hamilton: "Bir yıldır bunu bekliyorduk. Buradaki herkese teşekkür ediyorum. Takım olarak harika bir iş çıkarttık. Bu hızlı turu taraftarlara armağan ediyorum. Antrenmanlarda Red Bull hızlıydı. Sonrasında biz toparladık. Yarın çok zor bir yarış olacak. Aracı çok iyi bir noktaya getirdik. Harika bir takımım var. Onlar olmadan hiçbir şeyi gerçekleştiremezdim."

Max Verstappen: "Kendimize bakmamız gerekiyor. Önden kayma yaşadık ve bu etkiledi. Bu şekilde sürmek garip hissettirdi. Yarın için biraz garip hissediyorum. Çünkü pole pozisyonunu alan yarın belli olacak. Güçlü bir yarış çıkartabileceğimize inanıyorum."

Valtteri Bottas: "Açıkçası iyi bir sıralamaydı. Red Bull’un hızlı olduğunu biliyorduk ve ilk sırayı almak önemliydi. Yarın pek çok fırsat olacak. Nasıl bir yarış olacağına bakacağız."

Sprint yarış için yapılan sıralamanın ardından oluşan grid dizilimi şöyle:

1.Lewis Hamilton - Mercedes

2.Max Verstappen - Red Bull

3.Valtteri Bottas - Mercedes

4.Charles Leclerc - Ferrari

5.Sergio Perez - Red Bull

6.Lando Norris - McLaren

7.Daniel Ricciardo - McLaren

8.George Russell - Williams

9.Carlos Sainz - Ferrari

10.Sebastian Vettel - Aston Martin

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen: 182 puan

2. Lewis Hamilton: 150

3. Sergio Perez: 104

4. Lando Norris: 101

5. Valtteri Bottas: 92

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 286

2. Mercedes: 242

3. McLaren: 141

4. Ferrari: 122

5. AlphaTauri: 48