Formula 1’deki ilk sprint yarışta galibiyet Max Verstappen’in

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:19

Formula 1’de yarın yapılacak yarış öncesinde sıralama turlanın yerine yapılan sprint yarışta galibiyet Max Verstappen’in oldu. Sprint yarışa ikinci sıradan başlayan Max Verstappen, startta Lewis Hamilton’ı ilk viraja gelmeden geçmeyi başardı. Son beş yarışın dördünde galibiyete ulaşan Hollandalı pilot yarınki yarışa ilk çizgeden başlayacak.

HAMILTON YERİNİ ALAMADI

Start anında daha iyi bir çekiş yakalayan Max Verstappen’e geçilen Lewis Hamilton, ilk turda iki kez atak yapması rağmen Verstappen’i geçemedi. Yarışın kalan bölümünde de rakibini yakalayamayan İngiliz pilot, sprint yarışı ikinci sırada tamamladı. Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise yarınki yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

SAINZ VE PEREZ SIRA KAYBETTİ

Sprint yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz, start anında yaşanan olaylar sebebiyle 11. sıraya geriledi. 6. turda viraj çıkışında kontrolü kaybeden ve spin atan Red Bull pilotu Sergio Perez ise 19. sıraya kadar gerilerken takımdan yapılan açıklamayla Meksikalı pilot yarıştan çekildi. Perez yarınki yarışa son sıradan başlayacak.

Sprint yarış sonunda ilk üçe giren pilotların açıklamaları şöyle:

Max Verstappen: “Aslında burada geçiş yapmak çok zor. Sürekli zorluyoruz ve yarışın sonunda lastiklerde kabarcıklanma vardı. Yarın heyecanlı bir yarış olacak. İyi bir yarış çıkartabileceğimiz düşünüyorum. Taraftarları tekrar burada görmek harika."

Lewis Hamilton: “Elimden gelen her şeyi ortaya koydum. Öncelikle taraftarlara sevgimi gönderiyorum. Aldığım enerji harika. Yarın savaşacağız. İlk sırayı kaybetmek gerçekten kötü. Her puanın önemi var. Red Bull gerçekten çok hızlı. Bir şekilde yarın onları yenmeye çalışacağız. Çok tuhaf bir gündü. Bunun gibi farklı versiyonları gelecekte deneyebiliriz. Hafta sonunu daha eğlenceli hale getirebilir."

Valtteri Bottas: “Farklı bir şey yapmaya çalıştık. Ama işe yaramadı. İlk virajda biraz sorun yaşadım. En azından denedik. Lastiklerde kabarcıklanma yaşadık. Bugün, yarının kolay olmayacağını gösterdi. Daha fazla sorun yaşayabiliriz. Her şey olabilir."

Yarınki yarışta oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstappen - Red Bull

2.Lewis Hamilton - Mercedes

3.Valtteri Bottas - Mercedes

4.Charles Leclerc - Ferrari

5.Lando Norris - McLaren

6.Daniel Ricciardo - McLaren

7.Fernando Alonso - Alphine

8.Sebastian Vettel - Aston Martin

9.George Russell - Williams

10.Esteban Ocon - Alpine

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen: 182 puan

2. Lewis Hamilton: 150

3. Sergio Perez: 104

4. Lando Norris: 101

5. Valtteri Bottas: 92

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 286

2. Mercedes: 242

3. McLaren: 141

4. Ferrari: 122

5. AlphaTauri: 48