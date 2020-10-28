Formula 1'de hız limiti değil, maaş limiti!
Formula 1 takımları pilotlara uygulanacak maaş limiti konusunda anlaşmaya varırken kuralın 2023 yılından itibaren geçerli olacağı açıklandı.
Formula 1 takımları pilotlara uygulanacak maaş limiti konusunda anlaşmaya varırken kuralın 2023 yılından itibaren geçerli olacağı açıklandı.
Motorosport’da yer alan haberde Formula 1 takımlarının 2023’ten itibaren geçerli olmak kaydıyla takım başına 30 milyon dolarlık maaş limit konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Maaş limitinin bazı takımlarda, takımda çalışan yöneticileri de kapsayacağı kaydedildi. Maaş limiti uygulamasının pandemi sebebiyle yaşanacak gelir kaybının etkisini azaltmak için uygulanacağı ifade edilirken, takımların gelecekteki finansal belirsizliği önlemek istedikleri belirtildi. Haberde gelecek sezondan itibaren takımlara 145 milyon dolarlık bir harcama limiti getirileceği fakat pilotların ve üst düzey yöneticilerin bu sınıra dahil olmayacağı ifade edildi. 2023’te uygulanacak maaş limitinin isteyen takımlar tarafından aşılacağı ancak aşılan tutarın harcama limitinden düşüleceği kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!
Video Haberler
- Erken Genel Seçimler'e hazırız
- Akşener, ‘Keser’ dedi, TRT anında yayını kesti
- CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan 29 Ekim videosu
- Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası
- Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
- Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor
- CHP'li vekil Covid-19’u yendi
- TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti
- TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi
- Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!