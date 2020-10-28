Formula 1'de hız limiti değil, maaş limiti!

28 Ekim 2020 Çarşamba, 18:09

Formula 1 takımları pilotlara uygulanacak maaş limiti konusunda anlaşmaya varırken kuralın 2023 yılından itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Motorosport’da yer alan haberde Formula 1 takımlarının 2023’ten itibaren geçerli olmak kaydıyla takım başına 30 milyon dolarlık maaş limit konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Maaş limitinin bazı takımlarda, takımda çalışan yöneticileri de kapsayacağı kaydedildi. Maaş limiti uygulamasının pandemi sebebiyle yaşanacak gelir kaybının etkisini azaltmak için uygulanacağı ifade edilirken, takımların gelecekteki finansal belirsizliği önlemek istedikleri belirtildi. Haberde gelecek sezondan itibaren takımlara 145 milyon dolarlık bir harcama limiti getirileceği fakat pilotların ve üst düzey yöneticilerin bu sınıra dahil olmayacağı ifade edildi. 2023’te uygulanacak maaş limitinin isteyen takımlar tarafından aşılacağı ancak aşılan tutarın harcama limitinden düşüleceği kaydedildi.