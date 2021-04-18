Formula 1’de olaylı yarışın galibi Max Verstappen

18 Nisan 2021 Pazar, 18:02

Forrmula 1’de sezonun ikinci yarışını Max Verstappen kazandı. Verstappen, ilk turda aldığı liderliği yarış sonuna kadar korudu ve bu yılki ilk zaferine ulaştı. Kırmızı bayrak sonrasında dokuzuncu sıraya kadar gerileyen Lewis Hamilton, yarışı ikinci sırada bitirmeyi başardı. Hamilton ayrıca yarıştaki en hızlı turu atarak ekstradan bir puanın sahibi oldu. İlk turda Nicolas Latifi’nin kazası sonrasında güvenlik aracı piste girdi. Çaylak pilot yağışın etkisiyle kontrolü kaybedip duvara çarptı ve kaza sonrasında yarış dışı kaldı.

VERSTAPPEN İLK TURDA LİDERLİĞİ ALDI

Yarışın başlamasıyla birlikte start anında daha iyi bir çekiş yakalayan Max Verstappen, Hamilton’dan liderliği alırken rakibine temas etti. Mercedes, Hamilton’a telsizden ön kanatta kırık olabileceği söylerken kanat değişikliği yapılmadı. Hamilton, telsiz konuşmasında, “Hasar olup olmadığını bilmiyorum. İlk virajda beni dışarıya doğru itti.” ifadelerini kullandı.

RED BULL’UN STRATEJİSİ TUTTU

25. turda Verstappen, pistin kuruduğunu söylerken Red Bull kuru lastiğe 28. turda geçti. Mercedes de sonraki turda Lewis Hamilton’ı pite alırken pit stopun uzun sürmesi Hollandalı pilotun tekrar liderliği almasına yardımcı oldu. Max Verstappen, pit çıkışında önüne geçtiği rakibiyle sonraki turda 6 saniyelik fark açtı.

HAMILTON KANADINI KIRDI

Yarışın 32. turunda spin atan Lewis Hamilton, pist dışına çıktı ve çakıl havuzunda durdu. Aracı çakıl havuzundan kurtarmak isteyen İngiliz pilot, ön kanadını bariyerlere çarparak kırdı. Kırık kanatla pite gelmek zorunda kalan Hamilton, kanat değişikliğinin ardından dokuzuncu sıraya geriledi.

33. TURDA KIRMIZI BAYRAK

Williams’ın pilotu George Russell, 33. turda Valtteri Bottas’a çarptı. İkinci virajda Fin pilotu geçmeye çalışan Russell, pistin dışına çıkarak aracın kontrolünü kaybetti ve önündeki Bottas’a çarparak durdu. Her iki pilotun aracında da büyük hasar meydana gelirken Russell ve Bottas yarış dışı kaldı. Kazanın ardından pist üstünde parçaların olması sebebiyle kırmızı bayrak sallandı ve yarışa ara verildi. Pist üstündeki parçaların temizlenmesi ve hasar gören bariyerlerin onarılmasından sonra yarış kaldığı yerden devam etti.

PEREZ’İN HATASI PAHALIYA PATLADI

Yarışın başında güvenlik aracının pistte olduğu turlarda çakıl havuzuna taşarak sıra kaybeden Red Bull pilotu Sergio Perez, tekrar piste döndüğü esnada geçildiği rakiplerini geçtiği için dur kalk cezası aldı. Meksikalı pilot ayrıca 10 saniye zaman cezası aldı. Ayrıca Aston Martin’den Sebastian Vettel, yarışın başlamasına 5 dakika kaldığında tekerlekleri takılı olmadığı için 10 saniye ceza aldı. Perez, 38. turda virajı alırken spin attı ve yerini kaybetti. Meksikalı pilot 14. sıraya gerilerken yarışı 12. sırada tamamladı.

SCHUMACHER KAZA YAPTI

Haas takımının çaylak pilotu Mick Schumacher, yarışın başında güvenlik aracının arkasında lastiklerini ısıtmak isterken kontrolü kaybederek kaza yaptı. Ön kanadını kıran Schumacher, yoğun yağış sebebiyle pite gelemedi ve kırık kanatla yarışa devam etti. Pit yolunun açılmasının ardından kanadını değiştiren genç pilot yarışı 16. sırada bitirdi.

VERSTAPPEN HATAYI SON ANDA TELAFİ ETTİ

Kırmızı bayrağı ardından güvenlik aracının arkasında piste çıkan pilotlar, Verstappen’in yarışı başlatmasını beklerken Hollandalı pilottan hata geldi. Verstappen, yarışı tekrar başlatacağı esnada spin atarken aracı toparlamayı başardı ve pistte tutarak liderliğini kaybetmedi. Yarış tekrar başlamasından sonra üçüncü sıradaki Lando Norris, Charles Leclerc’i geçerek ikinciliğe yükseldi.

TSUNODA'YA 5 SANİYE CEZA

Alpha Tauri'nin çaylak pilotu Yuki Tsunoda, yarış esnasında fazla sayıda virajı keserek geçtiği için ilk başta uyarı aldı. Sonrasında virajları kesmeye devam eden Tsunoda, 5 saniye ceza aldı.

Yarış sonunda sıralama şu şekilde oluştu:

1. Max Verstappen

2. Lewis Hamilton

3. Lando Norris

4. Charles Leclerc

5. Carlos Sainz

6. Daniel Ricciardo

7. Lance Stroll

8. Pierre Gasly

9. Kimi Raikkonen

10. Estaban Ocon

PUAN DURUMU

Lewis Hamilton - 44

Max Verstappen - 43

Lando Norris - 27

Charles Leclerc - 20

Valtteri Bottas - 16

Carlos Sainz - 14

Daniel Ricciardo - 14

Sergio Perez - 10

Lance Stroll - 7

Pierre Gasly - 4