Formula 1'de Sebastian Vettel’in cezası incelenecek
Macaristan Grand Prix’sinde aracında yeterli yakıt bulunmaması sebebiyle ceza alan Sebastian Vettel’in cezasının inceleneceği belirtildi.
Formula 1 yönetiminin Aston Martin pilotu Sebastian Vettel’e Macaristan’daki yarış sonunda verilen cezayı 9 Ağustos’ta görüşeceği belirtildi. Sanal olarak gerçekleştirilecek görüşmede Aston Martion takım yöneticisi ve en fazla iki tanığın yer alacağı ifade edildi.
Aston Martin önceki gün, verilen cezaya itiraz edileceğini ve konuya ilişkin yeni kanıtlar bulunduğunu açıklamıştı. Hakemlerin yapılacak incelemede kanıtları kabul etmesi halinde bir duruşmanın da yapılacağı belirtildi.
Görüşmenin ardından Aston Martin haklı bulunursa Sebastian Vettel tekrar ikinci sıraya yükselecek ve Lewis Hamilton’a ek olarak Carlos Sainz’ın da aldığı puanlar da silinecek.
NE OLMUŞTU?
Sezonun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix’sinin ardından prosedürler gereği araçlarda yapılan yakıt kontrolü esnasında Sebastian Vettel’in aracında olması gerekenden daha az yakıt olduğu tespit edilmişti. Bu sebeple Sebastian Vettel yarıştan diskalifiye edilmişti.
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