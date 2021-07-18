Formula 1’de Sergio Perez, yarışa pit yolundan başlayacak
Britanya Grand Prix’sinde Red Bull pilotu Sergio Perez, aracında yapılan değişiklik sebebiyle pit yolundan yarışa başlayacak.
Formula 1’de sezonun 10. yarışı İngiltere’deki Silverstone pistinde gerçekleştirilecek. Şampiyona lideri Max Verstappen, en büyük rakibi Lewis Hamilton’ın önünde yarışa ilk sıradan başlayacak.
Mercedes’te Lewis Hamilton ikinci, Valtteri Bottas ise üçüncü sıradan start alacak.
PEREZ PITTEN BAŞLAYACAK
Formula 1 tarihinde ilk kez dün gerçekleştirilen sprint yarışa beşinci sıradan başlayan ancak sprint yarış esnasında viraj çıkışında spin atarak 19. sıraya gerileyen Sergio Perez, yarışı tamamlayamamıştı.
Takım emriyle yarıştan çekilen Meksikalı pilotun normal şartlarda yarışa 19. sıradan başlaması gerekiyordu ancak Red Bull, Perez’in aracından değişikliğe gitti.
Perez’in aracındaki güç ünitesiyle birlikte arka kanatta değişikliğe gidilirken süspansiyon ve ön fren soğutma sistemlerinde ayarlamalar yapıldığı belirtildi.
Takımların yarış öncesinde değişiklik yapma hakkı olmamasına rağmen Red Bull’un yaptığı değişiklik sebebiyle Perez, pit yolundan start alacak.
PİLOTLAR KLASMANI
1. Max Verstappen: 185 puan
2. Lewis Hamilton: 152
3. Sergio Perez: 104
4. Lando Norris: 101
5. Valtteri Bottas: 93
TAKIMLAR KLASMANI
1. Red Bull: 286
2. Mercedes: 242
3. McLaren: 141
4. Ferrari: 122
5. AlphaTauri: 48
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