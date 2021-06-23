Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin takvime dönmesi gündemde

23 Haziran 2021 Çarşamba, 18:11

MotoGP'nin internet sitesi üzerinden bugün yapılan açıklamada Japonya'daki kısıtlamalar sebebiyle Japonya GP'nin iptal edildiği belirtildi. İptal edilen yarışın yerine Amerika'nın takvime eklendiği ifade edildi. Japonya GP'nin 3 Ekim'de yapılması planlanıyordu. Takvimde yapılan değişiklik sonrasında Formula 1'in de benzer bir karar alması gündeme geldi.

FORMULA 1 YARIŞI DA EKİM'DE

Formula 1'de bu sezonki Japonya Grand Prix'si 10 Ekim'de gerçekleştirilecek. Fakat MotoGP'de Japonya'nın takvimden çıkartılması sonrasında Formula 1'de de benzer bir ihtimalin oluşabileceği iddia edildi. Avustralya ve Brezilya'daki kısıtlamalar sebebiyle Formula 1 yönetiminin bu yarışları da iptal edebileceği belirtilirken Türkiye'nin tekrar takvime eklenme ihtimali doğdu.

İPTAL EDİLMİŞTİ

Kanada'daki yarışın iptal edilmesiyle Türkiye'nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi takvime eklendiği açıklanmıştı. Fakat sonrasında artan koronavirüs vakaları sebebiyle İstanbul'un yarışa, ev sahipliği yapamayacağı belirtilmişti. Japonya, Brezilya ve Avustralya'nın takvimden çıkartılması gündeme gelirken Türkiye, bu yılın son aylarında yeniden bir yarışa ev sahipliği yapabilir.

LOJİSTİK AVANTAJ

Formula 1'de bu hafta Avusturya'da düzenlenecek yarışın ardından takvimde 7 Avrupa yarışı bulunuyor. 3 Ekim'deki Singapur yarışı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edilmişti. 26 Eylül'deki Rusya yarışı bu yıl Avrupa'daki son yarış olacak.

Formula 1 yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, sezonun planlandığı gibi 23 yarışta tamamlanacağını ve takvimde değişiklikler yapılabileceğini belirtmişti. Rusya'dan sonraki yarışlardan olan Singapur'un ardından Japonya'nın da takvimden çıkması halinde Amerika GP'ye kadar takvimde iki yarışlık boşluk oluşacak.