Romelu Lukaku: "Bir gün Türkiye'yi ziyaret edeceğim"

23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:54

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Cristiano Ronaldo, Georginio Wijnaldum ve Patrick Schick ile gol krallığını paylaşan Romelu Lukaku, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarla soru-cevap etkinliği düzenledi.

Inter'i uzun yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan ve EURO 2020'de Belçika Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Lukaku, Türkiye ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

"TAM HATIRLAMIYORUM"

Belçikalı yıldız, "Baban Türkiye'de futbol oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Bizler seni çok seviyoruz." sorusuna, "Evet, seviyorum. O dönemle pek bir şey hatırlamasam da Türkiye'yi ziyaret edeceğim." yanıtını verdi.

BİR SEZON OYNADI

Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996/97 sezonunda Gençlerbirliği forması giymişti. Gençlerbirliği ile toplamda 33 maça çıkan Roger Lukaku, 4 gol kaydetmişti.