Fortuna Sittard'a veda eden Acun Ilıcalı'nın hedefi İngiltere
Acun Ilıcalı, hissedarı olduğu Fortuna Sittard'tan ayrıldığını açıkladı. Ilıcalı, futbol yatırımlarına İngiltere'de devam etmek istediğini vurguladı.
İş adamı Acun Ilıcalı, Hollanda'da hissedarı olduğu Fortuna Sittard kulübüne veda etti. 51 yaşındaki medya patronu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum."
Hollanda basınında gün içinde çıkan haberlerde, kulüpteki söz hakkı konusunda başkan Işıtan Gün ile anlaşamayan Ilıcalı'nın hisselerini sattığı yazılmıştı.
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