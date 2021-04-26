Fenerbahçe'den Nazım Sangare açıklaması
Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin sol bacak üst arka kısmında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Nazım Sangare'nin sakatlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Kulübün resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Oyuncumuz Nazım Sangare dün akşam Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hissetmiştir. Bugün yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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