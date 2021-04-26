Fenerbahçe'den Nazım Sangare açıklaması

Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin sol bacak üst arka kısmında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2021 Pazartesi, 16:21
Fenerbahçe'den Nazım Sangare açıklaması
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Nazım Sangare'nin sakatlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Kulübün resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Nazım Sangare dün akşam Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hissetmiştir. Bugün yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."



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