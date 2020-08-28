Fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor
212 Photography Istanbul bu yıl 3. kez 8 - 18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. İstanbul’un 5 farklı mekânına yayılacak 212 Photography Istanbul bünyesinde bir de fotoğraf yarışması yapılacak.
5 bin Avro ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 20 Eylül.
Başvurular www.212photographyistanbul.com adresinden yapılabiliyor.
Yarışma jürisinde ise tasarımcı Hussein Chalayan, fotoğraf dünyasının önemli kurumlarından olan Foam’ın küratörü Kim Knoppers, Avrupa’nın eski galerilerinden Photographers’ Gallery Direktörü Brett Rogers, fotoğraf sanatçısı Ellen Kooi, Aperture Magazine Editörü Brendan Embser, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Metin Çavuş yer alıyor.
Video Haberler
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme
- İstanbul'da 15 bin 621 kişiye ceza yağdı!
- Kuyumcuya gasp anı kamerada! 11 kilo altını çaldılar
- Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı
- Yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu