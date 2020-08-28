Fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor

28 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

5 bin Avro ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 20 Eylül.

Başvurular www.212photographyistanbul.com adresinden yapılabiliyor.

Yarışma jürisinde ise tasarımcı Hussein Chalayan, fotoğraf dünyasının önemli kurumlarından olan Foam’ın küratörü Kim Knoppers, Avrupa’nın eski galerilerinden Photographers’ Gallery Direktörü Brett Rogers, fotoğraf sanatçısı Ellen Kooi, Aperture Magazine Editörü Brendan Embser, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Metin Çavuş yer alıyor.