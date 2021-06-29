Fox News'ten Biden yönetimine suçlama

29 Haziran 2021 Salı, 16:51

Muhafazakar haber kanalının sunucusu, ABD yönetiminden bir "muhbirin" Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) onu gözetlediğine dair kendisini uyardığını iddia etti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Pazartesi akşamı Carlson, "Dün, ABD yönetiminden bir muhbir, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın elektronik temaslarımızı takip ettiğine ve bu programı yayından kaldırmak için bulgularını sızdırmayı planladığına dair uyarmak adına bize ulaştı" iddiasında bulundu.

Carlson, Fox News'un yönetimdeki muhbirin kendilerine aktardığı bilgileri "doğruladığını" söylemek dışında bu iddiayı destekleyecek bir kanıt sunmadı.

Bilgi edinebilecek konumda olan muhbir, üzerinde çalıştığımız bir habere dair bilgileri bize geri aktardı. Bu bilgiler sadece doğrudan benim mesajlarımdan ve e-postalarımdan elde edilebilirdi. Bu bilgi için başka olası bir kaynak yok.

Şimdi bu şok edici bir iddia ve normalde bu iddiaya şüpheyle yaklaşırdık çünkü NSA'nın Amerikan vatandaşlarını gözetlemesi yasa dışı. Bu bir suç. Burası bir üçüncü dünya ülkesi değil. Böyle şeyler Amerika'da olmamalı.

Muhbirden bahsederken Carlson, bu kişinin ABD hükümetinde "bilgi edinebilecek bir konumda" olduğunu söyledi. "NSA bu bilgiyi bizim haberimiz olmadan ele geçirdi ve bunu siyasi saiklerle yaptı. Biden yönetimi bizi gözetliyor. Bunu teyit ettik" dedi.

Carlson, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'na dayanarak ekibinin NSA ve diğer federal kurumların kendisi ve programı hakkında topladığı bilgileri talep ettiğini söyledi.

"Muhalif gazetecileri gizlice gözetlemek demokrasiyle bağdaşmaz" dedi. Carlson, bu onun başına geliyorsa, kesinlikle başkalarının da başına gelebileceği için halkı uyararak, "Bu korkutucu ve hemen durdurulması gerekiyor" dedi.

Carlson'ın NSA'ya yönelttiği bu suçlama, 6 Ocak'ta Capitol Hill'deki isyanın düzenlenmesinde FBI ajanlarının yer aldığı iddialarını tekrarlamasının ardından geldi. Media Matters For America, bu iddiayı "tuhaf bir komplo teorisi" diye nitelemişti. Biden yönetimi, Carlson'ın casusluk iddialarına henüz yanıt vermedi.