Fox TV'ye transfer olan Fulya Öztürk'ün sunacağı programın detayları belli oldu
CNN Türk'te istihbarat şef yardımcısı olarak görev yapan ünlü muhabir Fulya Öztürk'ün Fox TV'ye transfer olmasının ardından hangi programı sunacağı merak konusu olmuştu. Öztürk'ün yeni adresinde sunacağı programın detayları netleşti.
CNN Türk ekranının tanınan muhabiri Fulya Öztürk'ün Fox TV'ye transfer olmasından sonra hangi programı sunacağı merak konusu olmuştu. Fox TV'nin yayınladığı tanıtım videosunda yeni transferi Fulya Öztürk'ün sunacağı programla ilgili tüm detayları verdi.
12 TEMMUZ'DA SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKIYOR
Yapımını Karga Film, yapımcılığını Erhan Öz'ün, içerik uygulayıcılığını Kebriye Koç'un ve genel koordinatörlüğünü Gökhan Bektaş'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Seda Cam Ülgen'in oturduğu "Fulya ile Umudun Olsun", 12 Temmuz Pazartesi günü Fox TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?
Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk, Ocak 1989 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.
Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği 'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Öztürk, ayrıca TEDx'te konuşmacı oldu.
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