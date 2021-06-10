Fransa Açık tek kadınlarda ilk finalist Pavlyuchenkova oldu
Fransa Açık'ın tek kadınlar finaline yükselen ilk isim Rus sporcu Anastasia Pavlyuchenkova oldu.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın tek kadınlar finaline yükselen ilk isim Rus sporcu Anastasia Pavlyuchenkova oldu.
Tek kadınlarda dünyanın 31 numaralı tenisçisi Pavlyuchenkova, Sloven rakibi Tamara Zidansek'i 2-0 yenerek ilk kez bir grand slam turnuvası finaline çıkmayı başardı.
1 saat 34 dakika süren müsabakada Rus tenisçi, klasmanın 85. basamağındaki Zidansek'i 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.
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