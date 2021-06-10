NBA’de yılın savunma oyuncusu Rudy Gobert
Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert, NBA’de yılın en iyi savunma oyuncusu seçildi.
NBA’in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 2020/21 sezonunun en iyi savunma oyuncusu ödülüne Rudy Gobert’in layık görüldüğü belirtildi. Spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylamada Gobert, 100 ilk sıra oyunun 84’ünü alarak 464 puan topladı.
SON DÖRT YILDA ÜÇÜNCÜ KEZ
Geçtiğimiz yıl ödülü Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo’ya kaptıran Gobert, bu yıl kazandığı ödülle birlikte son 4 yılda üçüncü kez yılın savunmacısı seçilmiş oldu. Sixers’tan Ben Simmons 287 puan toplayarak ikinci olurken Golden State Warriors’tan Draymond Green 76 puanla üçüncü sırada yer adı.
TARİHE GEÇTİ
NBA tarihinde daha önce Dikembe Mutombo, Ben Wallace ve Dwight Howard üç kez yılın savunma oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Bu yılki ödülle birlikte Rudy Gobert NBA’de ödülü üç kez kazanan 4. isim oldu.
“ÇOCUKKEN BUNA İNANAMAZDIM”
Fransız pivot yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Çocukken, bana üç kez yılın savunmacısı ödülünü kazanacağımı söyleseler onlara inanmazdım. Yaptığınız işten keyif aldığınızda ve size inanan insanlar olduğunda elde edebileceğiniz şeyleri kelimelerle ifade etmek zor. Tek kelimeyle harika.”
Gobert, normal sezonu yüzde 67.5 isabet oranıyla 14.3 sayı ve 13.5 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.
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