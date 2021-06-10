Lewis Hamilton yeni kontrat için maaşından indirime gitmeye hazır

10 Haziran 2021 Perşembe, 18:20

Sezon sonunda Mercedes ile kontratı bitecek Lewis Hamilton’ın takımda kalmak için daha düşük bir ücrette bir kontrata imza atabileceği belirtildi. Daily Mail’de yer alan haberde, İngiliz pilotun tek şart olarak şampiyonluk bonusunun ikiye katlanmasını istediği ifade edildi. Yeni sözleşmenin bir yılı opsiyonlu iki yıllık olacağı belirtildi.

REKOR PEŞİNDE

Formula 1’deki ilk yarışına 2007 yılında Avusturya’da çıkan Lewis Hamilton, ilk şampiyonluğunu 2008 yılında kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl kazandığı şampiyonlukla Michael Schumacher ile şampiyonluk sayılarını eşitleyen Hamilton, bu yıl rekoru kırmak istiyor.

Formula 1’de 7 şampiyonluğu bulunan İngiliz pilotun bu sezonki en büyük rakibi Max Verstappen ile dört puan fark bulunuyor. Azerbaycan GP’de Max Verstappen’in lastik patlatması sonrasında büyük bir avantaj elde eden Hamilton, Hollandalı pilotun kazası sonrasında ara verilen yarışa tekrar başlandığı turda pist dışına taşarak puan şansını kaybetmişti.

YENİ SÖZLEŞME SORUN OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Mercedes ve Lewis Hamilton arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri uzamış ve Hamilton’ın emekli olabileceği iddia edilmişti. Tarafların şubat ayında yaptığı görüşme sonrasında anlaşmaya varılmış ve Hamilton takımıyla bir yıllık kontrata imza atmıştı.

Tecrübeli isim, 2022’de Formula 1’de yapılacak değişiklikleri görmeden emekli olmak istediği ifade etmişti. Hamilton, Mercedes’ten bu yıl 34 milyon sterlin kazanıyor.