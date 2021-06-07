Fransa Açık'ta Novak Djokovic, Lorenzo Musetti'yi geriden gelerek mağlup etti
Fransa Açık'ta dünya bir numarası Novak Djokovic, 2-0 geriye düştüğü maçta 19 yaşındaki Lorenzo Musetti'yi 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nın dördüncü turunda dünya bir numarası Sırp Novak Djokovic, dünya 76 numarası İtalyan Lorenzo Musetti'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
3 saat 27 dakika süren karşılaşmada 2-0 geriye düşen 34 yaşındaki Djokovic, 19 yaşındaki rakibini 6-7, 6-7, 6-1, 6-0 ve 4-0'lık setlerle 3-2 mağlup ederek tur atladı. Karşılaşma, Musetti'nin sakatlığı sebebiyle çekilmesiyle sonlandı.
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