Fransa Açık’ta Rafael Nadal’ın rakibi Novak Djokovic
Fransa Açık erkekler yarı finalinde Rafael Nadal ve Novak Djokovic finale kalmak için karşı karşıya gelecek.
Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık (Roland Garros) dev bir mücadeleye sahne olacak. Dünya 1 numarası Novak Djokovic ve dünya 3 numarası Rafael Nadal finale kalmak için kozlarını paylaşacak.
NADAL REKORU HEDEFLİYOR
Fransa Açık’ta daha önce 13 kez şampiyonluğa ulaşan Rafael Nadal, bu yıl da turnuvada şampiyonluğa ulaşarak rekoru kırmak istiyor. “en fazla grand slam kazanan erkek tenisçi” unvanını Roger Federer ile paylaşan İspanyol raket önceki turda Diego Schwartzman’ı dört set sonunda mağlup etmişti.
DJOKOVIC İKİNCİ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
Dünya 1 numarası Novak Djokovic ise kariyerinde ikinci kez Fransa Açık’ta zafere ulaşmak istiyor. Daha önce 2016’da Fransa Açık’ı kazanan Djokovic, önceki turda Matteo Berretini’yi dört sette mağlup etmişti.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Fitch, Türkiye'ye yönelik dolar beklentisini açıkladı
- 'Kredi skandalı'na tepkiler yükseliyor
- Aras Bulut İynemli'den açıklama geldi
- Esat Toklu'nun meslekten ihracı için başvuru yapıldı
- AKP'li Turan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Saldırı anı anbean kaydedildi! İşte o görüntüler...
- Siyasete soyundu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Baroları destekleyen tweet için polise soruşturma