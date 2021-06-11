Fransa Açık’ta Rafael Nadal’ın rakibi Novak Djokovic

11 Haziran 2021 Cuma, 16:47

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık (Roland Garros) dev bir mücadeleye sahne olacak. Dünya 1 numarası Novak Djokovic ve dünya 3 numarası Rafael Nadal finale kalmak için kozlarını paylaşacak.

NADAL REKORU HEDEFLİYOR

Fransa Açık’ta daha önce 13 kez şampiyonluğa ulaşan Rafael Nadal, bu yıl da turnuvada şampiyonluğa ulaşarak rekoru kırmak istiyor. “en fazla grand slam kazanan erkek tenisçi” unvanını Roger Federer ile paylaşan İspanyol raket önceki turda Diego Schwartzman’ı dört set sonunda mağlup etmişti.

DJOKOVIC İKİNCİ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Dünya 1 numarası Novak Djokovic ise kariyerinde ikinci kez Fransa Açık’ta zafere ulaşmak istiyor. Daha önce 2016’da Fransa Açık’ı kazanan Djokovic, önceki turda Matteo Berretini’yi dört sette mağlup etmişti.