Roma'da Türk taraftarlara "sosyal mesafe" uyarısı

11 Haziran 2021 Cuma, 16:07

Türk taraftarlar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'na karşılaşma öncesinde tezahüratlarla destek verdi. İtalyan polisi de, sosyal mesafeye ve ülke genelindeki Covid-19 kurallarına uyulması konusunda başta Türk izleyiciler olmak üzere ülkede bulunan sınırlı sayıdaki turiste uyarıda bulundu. Roma'da Trevi Çeşmesi ve Kolezyum gibi turistik bölgelerde bir araya gelen taraftarlar, Türk bayraklarını sallayarak, tezahürat yaptı ve maç öncesinde ay-yıldızlı ekibe destek oldu.