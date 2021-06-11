Luis Campos: “Burak Yılmaz’ı Real Madrid maçında keşfettim”

11 Haziran 2021 Cuma, 15:52

Fransa Ligue 1’de şampiyonluğa ulaşan Lille’in eski sportif direktörü Luis Campos, Burak Yılmaz ile ilgili L’Equipe’e açıklamalarda bulundu.

L’Equipe’in turnuva için hazırladığı dosyada Burak Yılmaz için görüş belirten Campos şunları söyledi:

“BURAK’I UZUN ZAMANDIR BEĞENİYORUM”

“2013’te Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Galatasaray ile karşı karşıya geldik. Rakip takım raporlarını hazırlamaktan ben sorumluydum. Zaten harika bir kariyeri vardı ama onu o dönemde keşfettim. Mourinho ile konuştum ve Burak’a duyduğum sevgi o günden beri devam ediyor. Monaco’da Falcao sakatlandığında Berbatov ile onun arasında kalmıştık ancak Burak’ın maaşı çok yüksekti. Bir yıldızdı.”

“TEK EKSİĞİMİZ SENSİN”

“Avrupa’nın 5 büyük liginde çok geç oynadı. Ona, ‘Seni uzun zamandır takip ediyorum. Avrupa’ya neden gelmediğini anlamıyorum. Sana çok iddialı bir kulüp olan Lille ile meydan okuma fırsatı sunuyorum. Güzel bir şehir, iyi bir teknik direktör, gelecek vadeden bir takım ve iyi tesisler. Tek eksiğimiz sensin. Sen eksik parçasın.’ dedim. Gözleri parladı ve kimyayı hissetti.”