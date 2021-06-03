Fransa Galler'i 3-0 mağlup etti
EURO 2020 hazırlık maçı karşılaşmasında Fransa ile Galler karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 3-0 kazanan Fransa'nın gollerini 27. dakikada Mbappe, 47. dakikada Griezmann ve 79. dakikada Dembele kaydetti.
Fransa formasıyla uzun yıllar sonra maça çıkan Real Madridli yıldız Benzema, 27. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
25. dakikada kırmızı kart gören Gallerli Neco Williams takımını 65 dakika sahada 10 kişi bıraktı.
Türkiye, EURO 2020'de Galler ile aynı grupta bulunuyor.
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