Premier Lig’de Şampiyonlar Ligi bileti alacak takımlar belli oluyor

23 Mayıs 2021 Pazar, 10:31

İngiltere Premier Lig’de bügün oynanacak karşılaşmalarla 2020/21 sezonu sona erecek. Lider Manchester City haftalar önce şampiyonluğunu ilan ederken bugün sahasında Everton’ı konuk edecek. İkinci sıradaki Manchester United ise deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.

ÜÇ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SAHADA

Ligde üçüncü sırada bulunan Liverpool, dördüncü sıradaki Chelsea ve son haftalarda aldığı sonuçlarla beşinci sıraya gerileyen Leicester, Şampiyonlar Ligi bileti almak için sahaya çıkacak. Liverpool ve Chelsea rakiplerini mağlup etmesi halinde Leicester’ın alacağı sonuca bakmadan ligi ilk dörtte tamamlayacak. Leicester puan kaybederse Liverpool’a beraberlik yetecek.

LEICESTER RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK

Manchester United ve Chelsea karşısında aldığı mağlubiyetlerle bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalan Leicester, sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Leicester’ın Şampiyonlar Ligi bileti alabilmesi için Tottenham’ı mağlup edip Chelsea ya da Liverpool’un puan kaybetmesini gerekecek.

MANCHESTER UNITED REKORA ORTAK OLMAK İSTİYOR

Premier Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı hiçbir maçta yenilgi almayan Manchester United, bugün Wolverhampton’a yenilmezse deplasmanda yenilgi almadan sezonu tamamlayan ikinci takım olacak. Arsenal, 2001/02 ve 2003/04 sezonlarında deplasmanda mağlubiyet almamıştı.