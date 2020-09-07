Fransa Milli Takımı'nda pozitif şoku

07 Eylül 2020 Pazartesi, 21:43

Fransa Milli Takımı'nın 2 gün önce İsveç'i deplasmanda 1-0 yendiği Uluslar Ligi maçında golünü atan Mbappe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Telefoot'un haberine göre; Kovid-19 testi pozitif çıkan PSG'nin genç yıldızı, milli takım kampından ayrıldı.

Mbappe'nin ligdeki Lens ve Marsilya maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Öte yandan PSG'de daha önce Neymar, Di Maria ve Parades'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Fransa Milli Takımı'nda da tecrübeli kaleci Mandanda'nın yanı sıra Manchester United’ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ve Olympique Lyon’un genç oyuncusu Houssem Aouar’ın da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.