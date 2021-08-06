Fransa'da tartışmalı Covid yasası protesto ediliyor

06 Ağustos 2021 Cuma, 16:33

Konseyin yasanın özellikle bazı meslek gruplarının aşı zorunluluğu ile Covid-19 sağlık ruhsatı uygulamasını genişleten maddelerini onaylamasına tepki gösteren aralarında Sarı Yeleklilerin de bulunduğu binlerce kişi Danıştay ve Anayasa Konseyinin bulunduğu Palais Royal'de toplandı.

Polis, Anayasa Konseyinin önünde yoğun önlem alarak protestocuların binaya yaklaşmasını engelledi.

Sarı Yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkede 3 yıldır "özgürlüklerin altını oyduğunu" söyledi.

Yasa kapsamındaki sağlık ruhsatının insanları kahve içerken, tedavi olurken ya da normal vakit geçirirken ruhsat göstermek zorunda bırakacağını vurgulayan Rodrigues, "Bu özgürlük kısıtlamalarına karşıyız. Fransa gibi insan haklarının kökeni bir ülkede bu normal değil." diye konuştu.

Rodrigues, Konseyin 9 üyesinin yasanın sadece birkaç maddesini anayasaya aykırı bulduğunu anımsatarak, "Bugün Fransa için hüzünlü ve tarihi bir gün. Fransa'da özgürlüklerin sonlanmaya başladığı gün bugün, bu nedenle meydanlardayız." ifadesini kullandı.

Konsey, hükümetin belli mekanlara girişte Kovid-19 sağlık ruhsatı beyan etme uygulaması, hastane ve bakımevi çalışanları ile itfaiyecilere getirilen aşı zorunluluğu maddeleriyle toplumun genel sağlığını korunmayı hedeflediği gerekçesiyle yasanın en fazla tartışılan bu iki maddesini doğrudan onaylamıştı.

Covid-19 hastalarına 10 gün karantina zorunluluğunu gerekli, uygun ve orantılı bulmadığı için onaylamayan Konsey, geçici veya süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş yeri sahibinin Covid-19 ruhsatı talebini reddetmeleri halinde sözleşmelerinin sonlandırılması maddesini de kabul etmemişti.

YASA 9 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen Covid-19 ile mücadele yasası, 9 Ağustos Pazartesi yürürlüğe girecek.

Yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor.

Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Covid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, düğün, hastane, toplu taşıma, iç uçuşlar, bakımevleri, şehirler arası trenler ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

Bu alanlarda maske kullanımı zorunluluğu kalkacak.

Alışveriş merkezlerinin Covid-19 ruhsat uygulamasının dışında tutulduğu yasa, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından Covid-19 sağlık ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine imkan tanıyor.

Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Covid-19 sağlık ruhsatı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.

Tartışmalı yasa "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, Fransa genelinde resmi verilere göre son 3 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.