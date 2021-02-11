Fransa’da aşırı sağcı Le Pen hakim karşısına çıktı

11 Şubat 2021 Perşembe, 10:43

Hakkında terör örgütü propagandası nedeniyle soruşturma açılan, Fransa'da Ulusal Birlik Partisi (RN) Başkanı Le Pen, Nanterre Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamasında, propaganda yaparak nefret söylemi yasalarını ihlal etme gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Savcının, yayınladığı görüntülerle gençleri kışkırtabileceğini düşünüp düşünmediği sorusunu yönelttiği Le Pen, soruya görüntülerin şok edici olduğu ancak teröre teşvik etmeyeceği cevabını verdi. Le Pen, propaganda yaptığına yönelik suçlamaları ise reddetti.

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, 2015 yılında Twitter üzerinden terör örgütü IŞİD’e ait görüntüleri paylaşmıştı.