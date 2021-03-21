Fransa'da bir kadın, cinsel ilişkiye girmediği için haksız bulundu
Fransa’da bir kadının boşanma talebi, kocasıyla cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle reddedildi. İsmini vermek istemeyen kadın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.
Fransız BFM TV’nin aktardıklarına göre, bir kadın Fransız yasalarına karşı “Evlilik cinsel kölelik olmamalıdır” diyerek AİHM’e başvurdu. Sebebi ise Versailles İstinaf Mahkemesi’nin 2019 yılında açılan boşanma davası üzerine verdiği karardı.
CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVAYI KAYBETTİ
Boşanma davası açan 66 yaşındaki kadın, “Cinsel ilişkiye girmediği” gerekçesiyle davayı kaybetti. Gerekçeli kararda ise kadının evlilikle ilgili sorumluluk ve hükümlülükleri yerine getirmediği belirtildi.
AİHM’e başvuran kadın, Fransız yargısının söz konusu karar ile “Özel yaşama müdahale” ettiğini öne sürdü.
Mediapart’a konuşan kadın, kararın şok edici ve hükmün başka bir çağdan kalma olduğunu söyledi.
“FRANSIZ YARGISI EVLİLİK GÖREVİNİ DAYATIYOR”
66 yaşındaki kadına destek veren feminist gruplar ise “Fransız yargısı, evlilik görevini dayatmaya devam ediyor ve böylece kadınların cinsel ilişkiye rıza gösterme ya da kabul etmeme hakkını inkar ediyor” ifadelerini kullandı.
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