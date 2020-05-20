Fransa’da Mona Lisa’yı satalım koronanın yaralarını saralım önerisi

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:38

Dünyada ülkeler koronavirüs salgının yol açtığı ekonomik sıkıntılarla mücadele etmenin yollarını ararken, Fransa’da bir teknoloji şirketinin genel müdürü (CEO) ilginç bir teklifte bulunarak Mona Lisa tablosunun satılmasını önerdi.

Teknoloji şirketi Fabernovel'in kurucusu Stephane Distinguin, Fransa’nın Louvre Müzesi’nde sergilenen Leonardo Da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa'yı satarak koronavirüs pandemisinin yol açtığı mali kayıpları telafi edebileceğini savundu.

‘JEFF BEZOS ALABİLİR’

Distinguin, dünyaca ünlü tabloya fiyat biçmeyi de ihmal etmedi. Tablonun 50 milyar avroya satın alınabileceğini düşündüğünü ifade eden genel müdür, muhtemel alıcı için de Amazon’un kurucusu ABD’li iş insanı Jeff Bezos’u işaret etti.

Distinguin, “Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos için 50 milyar AVRO, tüm servetinin sadece üçte biri demektir, boşanma davasında eşine ödediği miktardan çok da fazla değil” ifadelerini kullandı.

‘BİR SÜRÜ TABLOMUZ VAR’

‘Usbek & Rica’ adlı dergiye konuşan Distinguin, “Tabloların taşınması ve devredilmesi kolay ve bizim de bir sürü tablomuz var. Ayrıca, Louvre’un kaç ziyaretçisi ve kaç Mona Lisa hayranı, aynı salonda bulunan Paolo Veronese imzalı 67 metrekarelik ve 130 karakterlik Kana'da Düğün (The Wedding at Cana) tablosunu dikkatle incelemek için zamanını ayırıyor ki?” diyerek önerisini makul göstermeye çalıştı.

MONA LİSA TABLOSU

Mona Lisa tablosu, İtalya'nın Floransa şehrindeki Rönesans döneminde Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16’ıncı yüzyıl yağlı boya portresidir.

Resim, Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nde “Francesco del Giocondo'nun eşi, Lisa Gherardini Portresi” başlığı altında sergilenmektedir.

Tabloda oturmuş bir kadın resmedilmiştir ancak kadının yüzünün kime ait olduğu bugün de gizemini korumaktadır. Yüz ifadesindeki belirsizlik, kompozisyonundaki anıtsallık ve atmosferdeki ilginçlikler, tablo hakkındaki çalışmaları devam ettirmektedir.