Fransa’da sokaklar ırkçılığa karşı protestolarla inledi

10 Haziran 2020 Çarşamba, 00:05

Cumhuriyet Meydanı’nda (Palace de la République) bir araya gelen çok sayıda Fransız yurttaşı 2016 yılında gözaltında hayatını kaybeden Adama Traoré için önce 8 dakika 46 saniye süren saygı duruşunda bulundu. Adalet isteyerek, ırkçılığı lanetleyen eylemcilerin siyahlardan çok beyaz Fransızlar’ın olması dikkat çekti.

“Kahrolsun Faşizm, Adalet Eşitlik Özgürlük Hak Hukuk Adalet, Eşit Yaşam" gibi sloganlar atan eylemciler, ırkçılığı lanetledi.

Adama Traoré’nin kız kardeşi Assa Traore, yaptığı açıklamada halkı Cumartesi günü Fransa genelinde büyük katılımlı yeni bir eyleme çağırdı. Traore, adalet yerini bulana kadar her hafta içi sokaklara çıkacaklarını söyledi.

Fransa’daki eylemlerle ilgili olarak dün bir basın açıklaması düzenleyen Fransız İçişleri Bakanı Cristophe Castaner ise, “21. yüzyıl Fransa'da ırkçı polislerin olması kabul edilemez. Traore olayını şiddetle lanetliyorum, hukuk gereken sonuca erken varacaktır. Bundan sonra gözaltına alındığı sırada direnen kişilerin boynuna hiçbir şekilde dokunulmayacak ve bu gözaltına alma yöntemi polis okullarında verilen derslerden de çıkarılacaktır” dedi.

Başbakan Edouard Phillipe yaptığı açıklamada, “İnsanlar, özgür ve hukukta eşit doğarken rengine bakılmaz . Irkçılık ve ayrımcılığa karşın daha fazla mücadele edilecek” ifadelerini kullandı.







