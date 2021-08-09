Fransa'da son 24 saatte 20 bin 450 Covid-19 tespit edildi
Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Covid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 450 artışla 6 milyon 305 bin 158’e yükseldi.
Son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 112 bin 250’ye çıktı. Hastanelerde 1556'sı yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 685 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Ülkede son 7 günde Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 oldu.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 44 milyon 739 bin 322'ye ulaştı, 37 milyon 231 bin 75 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplam 77 milyon 832 binden fazla doz aşı yapıldı.
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