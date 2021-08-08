TOKYO 2020 | Olimpiyat Covid rekoruyla bitiyor!
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 430'a çıktı.
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 430'a yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 26 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulan 26 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Covid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren bir resmi yetkili, 16 sözleşmeli çalışan, 5 medya mensubu yer aldı.
Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 430'a çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.
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