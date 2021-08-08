TOKYO 2020 | Olimpiyat Covid rekoruyla bitiyor!

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 430'a çıktı.

AA
08 Ağustos 2021 Pazar, 07:33
TOKYO 2020 | Olimpiyat Covid rekoruyla bitiyor!
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Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 430'a yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 26 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulan 26 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.

Covid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren bir resmi yetkili, 16 sözleşmeli çalışan, 5 medya mensubu yer aldı.

Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 430'a çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.


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