Fransa'da son 24 saatte 22 bin 767 Covid-19 vakası tespit edildi

25 Temmuz 2021 Pazar, 03:18

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Fransa'da Covid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 767 artışla 5 milyon 977 bin 770'e yükseldi.



Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 638'e çıktı. Hastanelerde 872'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 802 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 39 milyon 798 bin 409'a ulaştı, 33 milyon 152 bin 259 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 69 milyon 515 binden fazla doz aşı yapıldı.