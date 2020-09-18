Fransa’da test laboratuvarlarında grev

18 Eylül 2020 Cuma, 10:33

Fransa’da Covid-19 test laboratuvarlarında çalışan yüzlerce işçi günü greve çıktı. Fransa’nın en büyük sendikası olan CGT’nin çağrısıyla greve çıkan işçiler kalabalık bir yürüyüş gerçekleştirdi. Fransız Komünist Partisi ile güçlü ilişkilere sahip olan CGT (Genel İş Konfederasyonu) sendikası, grevin bazı şehirlerde test çalışmalarını kesintiye uğrattığını ve laboratuvar sahiplerinin görüşmelere yanaşmaması durumunda devam edeceğini açıkladı.

Fransız hükümeti Covid-19 vaka sayılarındaki artışla mücadele için daha çok ve daha hızlı test yapılmasını isterken, sendikanın laboratuvar çalışanları kolunun genel sekreteri Eric Sellini, ‘‘Bu önümüzdeki haftalarda da devam edebilir. Covid ikramiyesi vermek bir yanıt değil. Maaşların düzeyi düşünüldüğünde bu işçilere iyi gelebilir, ama tek başına yeterli olmaz’’ diye konuştu.

MACRON’U SUÇLADILAR

Ülkedeki laboratuvar çalışanları, yoğun talep ve agresif hastalar nedeniyle savaş koşullarında çalışmaktan şikâyet ederken, sendika Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Fransa’nın sosyal güvenlik sistemini tahrip etmekle, kamusal hizmetleri enkaza dönüştürmekle ve salgının ekonomiyi çökerttiği ve işsizliği arttırdığı bir dönemde büyük patronların çıkarlarını işçilerinkinin üstünde tutmakla suçluyor.

FR24news’in haberine göre, CGT durumun bugünkü toplumsal ve iktisadi politikalardan topyekûn bir kopuş anlamına gelen köklü bir reform gerektirdiğini savunuyor.