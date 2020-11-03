Fransa’da Ülkü Ocakları'ndan sonra Milli Görüş için de kapatılma çağrısı
Fransız aşırı sağ parti Rassemblement National lideri Marine Le Pen Twitter üzerinden bir çağrı paylaştı. Le Pen, 'ülkedeki Ülkü Ocaklarının yanı sıra Milli Görüş vakıflarının da kapatılması gerektiğini' söyledi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, MHP bağlantılı, Türk milliyetçisi "Bozkurtlar" hareketini ortadan kaldırmak için hükümet olarak harekete geçeceklerini duyurmasının ardından Fransa aşırı sağcı parti liderinden Milli Görüş için de talep geldi. Aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen, Milli Görüş vakıflarının kapatılmasını talep etti.
Konu üzerine Twitter hesabından açıklamada bulunan Rassemblement National lideri Le Pen, 71 cami ve 10 Türk okulunu idare eden Milli Görüş vakıflarının da kapatılması gerektiğini söyledi. Le Pen Milli Görüş'ten "Hilafet yanlısı" diye bahsetti.
DARMANİN AÇIKLAMIŞTI
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ulusal Meclis Kanunlar Komitesi önünde yaptığı açıklamada, hükümetin çarşamba günkü Bakanlar Kurulu'nda "Bozkurtlar" ( Grey Wolves) olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın kapatılmasının kararlaştıracağını belirtmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Depremzedelerin üzerine örtülen alüminyum örtü nedir?
- Leicester City, Cengiz Ünder'i konuşuyor
- Ayda bebek 91. saatte kurtarıldı!
- Kiralara yapılacak zam oranları belli oldu
- İzmir'in Urla ilçesinde deprem!
- Yalıdaki “Cadılar Bayramı” partisine polis baskını
- Viyana'da silahlı saldırı: 7 ölü
Video Haberler
- Soyer 'Bir kira bir yuva' kampanyasını başlattı
- Gözlerde acı vardı... CHP Grubu'nda duygusal anlar!
- Marmara’da beklenen büyük deprem için tarih verdi
- İzmir'e maske bağışlarken gözyaşlarını tutamadı
- CNN Türk spikerinin canlı yayında çok zor anları!
- İzmir'e giden yardım kolisinde ağlatan not
- İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri
- Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı
- İstanbul'da yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada
- Polisi karşımda değil arkamda görmek istiyorum
En Çok Okunan Haberler
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Depremzedelerin üzerine örtülen alüminyum örtü nedir?
- Leicester City, Cengiz Ünder'i konuşuyor
- Ayda bebek 91. saatte kurtarıldı!
- Kiralara yapılacak zam oranları belli oldu
- İzmir'in Urla ilçesinde deprem!
- Yalıdaki “Cadılar Bayramı” partisine polis baskını
- Viyana'da silahlı saldırı: 7 ölü