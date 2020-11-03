Fransa’da Ülkü Ocakları'ndan sonra Milli Görüş için de kapatılma çağrısı

03 Kasım 2020 Salı, 16:06

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, MHP bağlantılı, Türk milliyetçisi "Bozkurtlar" hareketini ortadan kaldırmak için hükümet olarak harekete geçeceklerini duyurmasının ardından Fransa aşırı sağcı parti liderinden Milli Görüş için de talep geldi. Aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen, Milli Görüş vakıflarının kapatılmasını talep etti.

Konu üzerine Twitter hesabından açıklamada bulunan Rassemblement National lideri Le Pen, 71 cami ve 10 Türk okulunu idare eden Milli Görüş vakıflarının da kapatılması gerektiğini söyledi. Le Pen Milli Görüş'ten "Hilafet yanlısı" diye bahsetti.

DARMANİN AÇIKLAMIŞTI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ulusal Meclis Kanunlar Komitesi önünde yaptığı açıklamada, hükümetin çarşamba günkü Bakanlar Kurulu'nda "Bozkurtlar" ( Grey Wolves) olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın kapatılmasının kararlaştıracağını belirtmişti.