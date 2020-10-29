Fransa'da ikinci saldırı girişimi!
Fransa’da en az 3 kişinin öldüğü saldırıya benzer bir girişim Avingon’da meydana geldi. Saldırgan polis memurları tarafından vurularak öldürüldü.
Fransa’da bir öğretmenin Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürleri göstermesinin ardından başının kesilerek öldürülmesinde olaylar giderek büyüyor. Fransa’nın Nice kenti yakınlarındaki Notre Dame de meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken birçok sivil de yaralandı. Öte yandan yine Fransa Avignon'da bir saldırı girişimi daha meydana geldi.
Devriye gezen bir grup polis memuru, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yoldan geçenleri tehdit eden bir kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Fransa İçişleri Bakanı ise olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini söyledi.
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