Fransa'daki Superpole yarışında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na ceza verildi

05 Eylül 2021 Pazar, 17:42

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında gerçekleştirilen Superpole yarışının son turunda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir sıra ceza aldı.



Dünya Superbike Komiserler Kurulunun Superpole yarışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yarışı ilk sırada tamamlayan milli sporcuya son turda pistin çizgisini çok küçük bir farkla da olsa aştığı gerekçesiyle bir sıra ceza verildi.

Bu gelişmenin ardından Superpole yarışını ikinci sırada bitiren Jonathan Rea birinci ilan edilirken, Toprak Razgatlıoğlu yarışı ikinci sırada bitirmiş sayıldı.

Pilotlar klasmanında puanı 370'e gerileyen milli motosikletçi, buna rağmen liderliğini sürdürdü. Klasmanda ikinci sırada yer alan Jonathan Rea'nin puanı ise 363'e yükseltildi.



Öte yandan, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu, Fransa ayağındaki ikinci yarışta da rakip sporcunun kendisine çarpması sonucu kaza yaparak yarışı puansız bitirdi.

