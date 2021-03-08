Fransız Bakan Moreno’dan Macron’a cinsiyet eşitsizliği eleştirisi
Fransa Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’nun kabinesini eleştirerek, “Sayın Cumhurbaşkanı, bir örnek teşkil etmiyorsunuz” dedi.
Fransa Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kabinesinin 13 üyesinde yalnızca 1 kadın olmasını eleştirdi. Bir radyo programına katılan Moreno, kabinede tek kadının Kabine Başkan Yardımcısı Cecile Geneste olduğunu vurguladı.
Kadın-erkek eşitliği hakkında konuşma yapan Moreno, "Bu kadar önemli bir şeyi vaaz edersek, örnek olmalıyız. Bunu Cumhurbaşkanı ile konuştuk. Ben de ona ’Sayın Cumhurbaşkanı, örnek olmuyorsunuz’ dedim" ifadelerini kullandı.
Moreno, Macron’un kendisine verdiği cevabı ise paylaşmamayı tercih etti.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki
- Sosyal medyada takip krizi: Selçuk istifa mı etti?
- Genç oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı
- Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford'ta okutuyor
- Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
- İmamoğlu ve Yavaş arasında 'trend' değişimi
- AKP'li Kadak'a tepki yağdı
- WhatsApp'a yeni özellik geliyor
- İzinleri iptal edildi
- Koca, en çok vaka artan ve azalan illeri açıkladı