Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru tahmini

14 Nisan 2021 Çarşamba, 17:12

Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye'de gelecek üç aylık dönemde para politikasının kısmen sıkı olmasını beklediklerini belirtti. Reuters haber ajansının haberine göre banka, bu durumun tahvil getirilerine istikrar kazandıracağını ve TL'nin aşırı değer kaybını sınırlayacağını açıkladı.

Banka, 2021 sonunda Türkiye için politika faizi beklentisini yüzde 20'den yüzde 18'e indirdi ve TL'nin 2021 sonundaki dolar kuru tahminini de 9.30'dan 8.90'a düşürdü.

Societe Generale yayımladığı araştırma notunun devamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası güven sorununa çözüm bulmadıkça Türkiye'den 5.9 milyar dolar daha kısa vadeli portföy çıkışı görülebileceğini belirtti.