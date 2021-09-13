Üretimde beklenen olmadı: Çarklar sendeledi

13 Eylül 2021 Pazartesi, 10:24

Sanayi üretimi, temmuz ayında yüzde 8,7 arttı. Üretim endeksinin 13 ay boyunca sürdürdüğü büyümesini devam ettirerek temmuz ayında yüzde 15.1 artması bekleniyordu. Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 daraldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

İMALAT DÜŞTÜ

Geçen aya göre alt sektörler incelendiğinde de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4,5 arttı.