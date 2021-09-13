Üretimde beklenen olmadı: Çarklar sendeledi
Sanayi üretiminin, 13 ay boyunca sürdürdüğü büyüme hız kesti. Üretim, beklentilerin oldukça altında kaldı.
Sanayi üretimi, temmuz ayında yüzde 8,7 arttı. Üretim endeksinin 13 ay boyunca sürdürdüğü büyümesini devam ettirerek temmuz ayında yüzde 15.1 artması bekleniyordu. Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 daraldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.
İMALAT DÜŞTÜ
Geçen aya göre alt sektörler incelendiğinde de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4,5 arttı.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü
- Edremit'teki kanlı baskında yeni gelişme