Fraport TAV Antalyaspor yönetiminde değişiklikler yapıldı
Fraport TAV Antalyaspor, yönetim kurulunda değişiklikler yapıldığını duyurdu.
Süper Lig temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor, yönetim kurulunda değişiklikler yapıldığını açıkladı.
Akdeniz temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor yaptığı açıklamda, "Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla daha önce Asbaşkan olarak görev yapan Sn. İsmail İltemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne; Hukuki İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Adnan Başkan ise Basın Sözcülüğü görevine getirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Fraport TAV Antalyaspor, yönetimdeki değişikliği sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
Değerli Antalyasporlular,— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 19, 2021
Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla daha önce Asbaşkan olarak görev yapan Sn. İsmail İltemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne; Hukuki İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Adnan Başkan ise Basın Sözcülüğü görevine getirilmiştir. pic.twitter.com/x9bAw3UcKn
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