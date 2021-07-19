Fraport TAV Antalyaspor yönetiminde değişiklikler yapıldı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:24

Süper Lig temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor, yönetim kurulunda değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Akdeniz temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor yaptığı açıklamda, "Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla daha önce Asbaşkan olarak görev yapan Sn. İsmail İltemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne; Hukuki İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Adnan Başkan ise Basın Sözcülüğü görevine getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Fraport TAV Antalyaspor, yönetimdeki değişikliği sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



